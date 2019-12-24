Пластический хирург объяснил, почему мог лопнуть имплант в груди Кудрявцевой

Имплант лопнул в груди у теле- и радиоведущей Леры Кудрявцевой. Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал «360», как такое могло случиться.

«Причины травматизации импланта разные. Начиная от травмы, полученной при падении. Это касается любого воздействия извне. Несмотря на то, что импланты, как правило, высококачественные, и их ничем не порвать, все равно каким-то образом это происходит. Это относится к очень редким случаям, однако гарантировать, что такого не произойдет никогда, невозможно. Второе — это брак в производстве», — сообщил врач.

Собеседник добавил, что в России дается пожизненная гарантия на импланты. В некоторых европейских странах и США рекомендуют менять импланты каждые 10 лет. Аль-Юсеф особо отметил важность регулярного ультразвукового исследования груди, чтобы постоянно быть в курсе состояния эндопротезов.

Ранее Кудрявцева сообщила, что ей пришлось срочно лечь на операционный стол, так как в ее груди лопнул имплант. Врачи удалили силикон из ее тканей. Ведущая рассказала, что увеличила грудь 15 лет назад. С лопнувшим имплантом Кудрявцева жила шесть лет. Она призвала женщин отказаться от пластических операций на груди.