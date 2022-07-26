Пластический хирург назвал одну из главных причин обвисания женской груди

Пластический хирург Хакан Гюндоган заметил, что привычка курить является одной из главных причин обвисания груди у женщин. Специалиста процитировало РИА ФАН.

Отмечается, что употребление табака приводит к ухудшению эстетического вида, так как эта вредная привычка разрушает коллаген и лишает грудь округлости.

Хирург обратил внимание на то, что в сигаретном дыме содержатся канцерогены, которые разрушают волокна эластина, что является ключевым компонентом эластичности кожи для упругости груди.