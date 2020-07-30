Пластический хирург назвал главные признаки «сделанного» носа

По его словам, определить это не так легко, как кажется. Он отметил, что даже специалистам порой тяжело диагностировать проведенную ранее ринопластику. Специалист пояснил, что признаком такой процедуры может быть оставшийся рубец.

«Единственный дефект, свидетельствующий о хирургическом вмешательстве — это рубчик», — процитировал врача сайт «Свободная пресса».

Он заметил, что при хорошо проведенной операции следа на коже может не остаться. Помимо прочего, «внутривизуально» можно выявить факт хирургического вмешательства путем сбора анамнеза и компьютерной томографии.

Ранее пластический хирург Министерства здравоохранения РФ Наталья Мантурова сообщила, что в нашей стране существенно уменьшилось количество осложнений при проведении пластических операций. Она рассказала, что после масштабных проверок летом 2018 года и введения жестких требований к оказанию медицинской помощи по профилю «пластическая хирургия» у большого числа клиник отозвали лицензии.