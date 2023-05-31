Здоровье 31 мая 2023, 11:16 Пластический хирург Кузин напомнил, что пациенту могут отказать в операции при непереносимости наркоза

Читать 360tv в

Убеждение в том, что пациенту никогда не откажут в операции, если он заплатит, но это не так. Об этом «Москве 24» рассказал пластический хирург Данила Кузин.

Он подчеркнул, что при наличии противопоказаний никакие деньги не заставят врача пойти на операцию. По крайней мере, как добавила «Свободная Пресса», пока противопоказания не устранят.

Реклама

«Врач может отказать, если есть противопоказания к наркозу, заболевания крови, выраженная анемия. Но, с другой стороны, некоторые противопоказания относительны: если человек поправит здоровье, то операцию можно будет провести», — объяснил Данила Кузин.

Авторы: