Здоровье 16 марта 2023, 15:48 Пластический хирург Иван Черепанин перечислил риски липосакции

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Липосакция, или удаление жира из организма с помощью операции, это не панацея, а опасная процедура, несущая множество рисков. Об этом Life рассказал пластический хирург Иван Черепанин.

По его словам, после операции на коже иногда остаются неровности, если удаление жира было слишком поверхностным. Также не исключен и повторный набор веса. Кроме того, сама по себе операция опасна большой кровопотерей.

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«После липосакции возможно снижение гемоглобина, поэтому мы берем на операцию с высоким уровнем гемоглобина и эритроцитов. Если пациенту предстоит большой объем удаления, то лучше разделить операцию», — отметил хирург.

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