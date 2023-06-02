Здоровье 02 июня 2023, 16:35 Пластический хирург Гончарова рассказала, какие привычки ускоряют старение Пластический хирург Гончарова: самая частая привычка — отказ пользоваться кремами с SPF

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Чаще всего кожа подвергается преждевременному старению из-за отказа пользоваться кремами с SPF-защитой. Об этом изданию NEWS.ru сообщила пластический хирург Иляна Гончарова.

«Ультрафиолет серьезно вредит коже, провоцируя преждевременное старение, сюда же относится и посещение солярия. Солнце пересушивает кожу и провоцирует пигментацию, — добавила медик.

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Также старение ускоряет плохой сон, отсутствие уходовой косметики, неправильное питание и чрезмерно активная мимика. Врач добавила, что жители южных стран подвержены старению гораздо быстрее, чем те, кто живет на севере.