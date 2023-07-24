Здоровье 24 июля 2023, 11:32 Пластический хирург Гончарова рассказала, как меняется нос после ринопластики Пластический хирург Гончарова: после операции постепенно сходит отек и сокращается кожа

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Пластический хирург Ильяна Гончарова в разговоре с изданием «Страсти» рассказала, как изменяется форма носа после ринопластики в течение года.

После операции пациенты начинают замечать, как постепенно сходит отек и сокращается кожа. Гончарова рассказала, что при работе с носом врач уменьшает в объеме хрящи и косточки, но кожный «чехол» остается прежним. Тканям необходимо время, чтобы уменьшиться в размерах.

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Толстая кожа придаст носу более сглаженную форму, а тонкая не сможет скрыть очертания костей и хрящей, добавила врач.