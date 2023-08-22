Здоровье 22 августа 2023, 17:47 Пластический хирург Гончарова: неправильно введенный укол ботокса в нос грозит слепотой

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Инъекции ботокса в нос могут стать причиной развития слепоты. Об этом сообщила пластический хирург Иляна Гончарова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, при попадании иглы в крупный сосуд по бокам от носа к глазнице может возникнуть тромбоз, который спровоцирует потерю зрения. Также при неправильном введении инъекций филлер в сосуде может привести к ишемии и некрозу тканей.

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Если человек готов идти на риски и решается на подобные процедуры, то в таком случае ему следует обратиться исключительно к профессионалам, добавила Гончарова.