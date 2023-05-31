31 мая 2023, 16:44
Пластический хирург Гончарова назвала ринопластику самой популярной операцией
Ультразвуковая ринопластика стала самой популярной в России операцией. Об этом Пятому каналу рассказала пластический хирург Иляна Гончарова.
Он отметила, что ультразвуковая операция менее травматична и помогает быстрее восстановиться. Кроме того, современные технологии позволяют сохранить максимально естественных результатов.
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Также, как добавили «Дни.ру», популярный запрос среди россиянок — это лифтинг с липосакцией. Это процедура, когда жир откачивают из одного места и вводят в другое.
Пластические операции
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