Пластический хирург Голованев рассказал о популярной процедуре — липоскульптуре
Пластический хирург Павел Голованев заявил, что липоскульптура действительно помогает эффективно решить проблему жировых «ловушек» на теле пациента. Об этом передала «Вечерняя Москва».
«Так называются те зоны, где скапливается жировая клетчатка, и она практически не поддается устранению при физических нагрузках и диете. В основном это относится к области живота, боков, внутренней поверхности бедер, подмышек и коленей. Именно здесь скапливаются излишки жира», — рассказал медик.
Голованев отметил, что после операции образуется плотная соединительная ткань, и жир уже не будет накапливаться в этих местах.
«На сегодняшний день самые оптимальные результаты можно достичь при использовании Vaser-липосакции. Ее преимущество в сравнении с классическим или вибрационным методом заключается в дополнительном ультразвуковом воздействии на ткани кожи и жира. В процессе проведения коррекции жировая ткань превращается в эмульсию, и после она легко удаляется из тела при аспирации. Это позволяет минимизировать повреждения сосудов и тканей», — добавил пластический хирург.