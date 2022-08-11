Пластический хирург Павел Голованев заявил, что липоскульптура действительно помогает эффективно решить проблему жировых «ловушек» на теле пациента. Об этом передала «Вечерняя Москва».

«Так называются те зоны, где скапливается жировая клетчатка, и она практически не поддается устранению при физических нагрузках и диете. В основном это относится к области живота, боков, внутренней поверхности бедер, подмышек и коленей. Именно здесь скапливаются излишки жира», — рассказал медик.

Голованев отметил, что после операции образуется плотная соединительная ткань, и жир уже не будет накапливаться в этих местах.

«На сегодняшний день самые оптимальные результаты можно достичь при использовании Vaser-липосакции. Ее преимущество в сравнении с классическим или вибрационным методом заключается в дополнительном ультразвуковом воздействии на ткани кожи и жира. В процессе проведения коррекции жировая ткань превращается в эмульсию, и после она легко удаляется из тела при аспирации. Это позволяет минимизировать повреждения сосудов и тканей», — добавил пластический хирург.