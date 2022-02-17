Пластический хирург Гогиберидзе назвал вредную пластическую операцию

Пластический хирург Отари Гогиберидзе рассказал, какую операцию никогда не станет делать своим пациентам. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По его словам — это удаление комков Биша. Врач отметил, что такая операция не опасна, но в будущем только испортит внешний вид лица.

«С моей точки зрения, удалив комки Биша, ты обрекаешь женщину на изможденный и изнуренный вид в будущем», — заключил хирург и добавил, что исправить последствия в дальнейшем уже не получится.