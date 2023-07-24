Здоровье 24 июля 2023, 17:43 Пластический хирург Гогиберидзе: сделать кубики пресса можно с помощью липосакции или липофилинга

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Ведущий пластический хирург Отари Гогиберидзе в разговоре с изданием «Дни.ру» рассказал, что сделать кубики пресса можно с помощью таких хирургических процедур как липосакция, липофилинг и контурирование мышц.

Пациенту удаляют лишний жир в области живота, а затем пересаживают его для наращивания мышц в определенных зонах. Таким образом, создается рельеф и заветные кубики пресса.

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Хирург предупредил, что при неправильном выполнении операция может стать причиной деформации пресса, которую будет невозможно исправить.