24 июля 2023, 17:43
Пластический хирург Гогиберидзе: сделать кубики пресса можно с помощью липосакции или липофилинга
Ведущий пластический хирург Отари Гогиберидзе в разговоре с изданием «Дни.ру» рассказал, что сделать кубики пресса можно с помощью таких хирургических процедур как липосакция, липофилинг и контурирование мышц.
Пациенту удаляют лишний жир в области живота, а затем пересаживают его для наращивания мышц в определенных зонах. Таким образом, создается рельеф и заветные кубики пресса.
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Хирург предупредил, что при неправильном выполнении операция может стать причиной деформации пресса, которую будет невозможно исправить.
Пластические операции
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