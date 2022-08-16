Пластический хирург Гогиберидзе рассказал о нюансах процедуры «лисьи глазки»

Модный эффект «лисьи глазки» достигается разными способами, которые могут иметь определенные риски. Об этом сайту «Дни.ру» рассказал пластический хирург Отари Гогиберидзе.

Он пояснил, что добиться раскосых глаз можно при помощи пластической операции, а можно безоперационными способами — филлерами или нитевым лифтингом.

Хирургическое вмешательство всегда имеет вероятность опасных последствий, поэтому важно выбрать хорошего специалиста и соблюдать его рекомендации.

Филлеры и нитевой лифтинг гораздо проще, но они дают недолговременный эффект.

Кроме того, здесь также важен профессионализм врача, который учтет особенности черт лица пациента. Иначе результат может получиться негармоничным и только испортит внешность, заключил хирург.