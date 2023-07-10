Здоровье 10 июля 2023, 12:40 Пластический хирург Гогиберидзе рассказал, что липосакция коленей стала новым трендом

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Убрать валики над коленями, которые появляются с возрастом у многих людей, самостоятельно очень непросто. Поэтому многие выбирают операцию вместо изнурительных диет и массажей. Об этом сайту «Страсти» рассказал ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе.

По его словам, процедура стала настоящим трендом. Многие женщины корректируют форму коленей или убирают лишние жировые отложения с помощью липосакции.

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Тем, кто решится на операцию, эксперт посоветовал выбрать проверенного врача, убедиться в том, что нет противопоказаний и подготовиться к предстоящему вмешательству морально и физически. Также крайне важно соблюдать все рекомендации после операции.

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