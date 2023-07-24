Здоровье 24 июля 2023, 15:25 Пластический хирург Гогиберидзе порекомендовал после операции много времени уделять сну и отдыху

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Ведущий пластический хирург Отари Гогиберидзе в разговоре с изданием «Дни.ру» рассказал, что после операции необходимо много времени уделять сну и отдыху.

В период реабилитации, по словам медика, очень важно питаться здоровой пищей. Пациенту следует добавить в свой рацион фрукты, овощи, постные белки и углеводы из цельного зерна.

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После операции необходимо соблюдать питьевой режим. Особенно это касается хирургических вмешательств, связанных с разрезами. Вода восстанавливает мышцы и уменьшает отеки вокруг прооперированной области, добавил Гогиберидзе.