Здоровье 12 апреля 2023, 17:26 Пластический хирург Гогиберидзе: несоблюдение рекомендаций врача может испортить результат

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Пластическая операция — это сложный процесс, требующий полноценной реабилитации, но несоблюдение рекомендаций врача может привести к неприятным последствиям. Об этом сайту «Дни.ру» рассказал ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе.

По его словам, крайне важно следить за надлежащей обработкой швов после операции. Еще один важный момент — защитить кожу от попадания солнечного света, потому что влияние ультрафиолета может вызвать повышенную пигментацию. Наконец, ни в коем случае нельзя пренебрегать повязками и компрессионным трикотажем.

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Отари Гогиберидзе подчеркнул, что врач не может установить за пациентом слежку и обеспечить тотальный контроль. Поэтому вся надежда только на самодисциплину человека. В противном случае эстетический результат пластики может сойти на нет.

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