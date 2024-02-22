Здоровье 22 февраля 2024, 12:34 Пластический хирург Гауэр рассказала, что скорректировать фигуру после родов можно утягивающим бельем

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Пластический хирург Любовь Гауэр дала советы женщинам, как быстро скорректировать фигуру после рождения ребенка. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Врач посоветовала обратить внимание на утягивающее белье, при этом добавив, что носить его слишком часто не рекомендуется для здоровья. Чрезмерное сдавливание желудка может привести к изжоге, а «коррекция» бедер — негативно сказаться на женщинах, склонных к варикозу.

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В некоторых случаях женщины прибегают к подтяжке груди — так называемой мастопексии. Операция актуальна для тех, у кого грудь стала похожа на «уши спаниеля». При желании можно добавить объема с помощью имплантов.

Скорректировать интимную зону после родов поможет лабиопластика. Она позволяет уменьшить малые половые губы, пояснила хирург.