Здоровье 24 января 2024, 15:54 Пластический хирург Азизян: липосакция не избавит от целлюлита

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Многие считают, что липосакция полностью избавит от целлюлита. Такие суждения являются мифом, сообщил пластический хирург Ваагн Азизян в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, процедура может лишь улучшить внешний вид кожи, сократив жировые отложения, но никак не влияет на ее структуру. Также липосакция не является способом похудения и выполняется лишь в случаях, когда жировые отложения невозможно убрать ни спортом, ни питанием, сообщил сайт kp.ru.

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Кроме того, жир после проведения процедуры может вернуться. Чтобы этого избежать, следует придерживаться здорового образа жизни, отметил врач.