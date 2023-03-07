Здоровье 07 марта 2023, 14:58 Пластический хирург Алексей Ткаченко рассказал, почему после пластики обвисает грудь

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Маммопластика не дает гарантии, что грудь навсегда останется в тонусе и не обвиснет. Об этом «ФедералПресс» рассказал главный пластический хирург минздрава Свердловской области Алексей Ткаченко.

По его словам, не все зависит от мастерства хирурга, есть также и анатомические особенности, главным образом, эластичность кожи пациентки. От этого зависит от 30% до 40% успеха.

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«Есть такой термин „тургор“ — эластичность тканей. На самом деле молочная железа, это, скажем так, 3D-конструкция, состоящая из железистой ткани, жировой ткани и кожного чехла», — сказал врач.

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Он подчеркнул, что при слабом тургоре даже самая идеально выполненная операция не даст гарантии, что грудь не начнет обвисать. Однако хирург должен владеть несколькими техниками и выбрать максимально подходящую к особенностям кожи женщины.

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