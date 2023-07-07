Здоровье 07 июля 2023, 11:35 Пластический хирург Алексанян рассказал, что женщины в возрасте чаще всего прибегают к бескровной ринопластике

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Доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян в разговоре с сайтом «Страсти» рассказал, что женщины в возрасте чаще всего просят пластического хирурга провести бескровную ринопластику.

Благодаря этой операции женщина получает более изящный и аккуратный нос. Бескровная ринопластика, в отличие от обычной, при которой меняется форма носа, носит омолаживающий эффект.

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Еще одной популярной операцией среди женщин любых возрастов является маммопластика. Алексанян отметил тенденцию, что представительницы прекрасного пола все чаще просят поставить аккуратные и изящные импланты, не изменяя природную форму груди.