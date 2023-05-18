18 мая 2023, 14:39
Пластический хирург Алексанян рассказал, что ринопластику лучше делать с 20 до 35 лет
Ринопластика — одна из самых распространенных пластических операций, и сделать ее лучше в возрасте от 20 до 35 лет. Об этом сайту «Дни.ру» рассказал доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян.
По его словам, показания к пластике могут быть разные. От эстетических дефектов до медицинской необходимости. Но лучше всего не торопиться с операцией и сделать ее, когда все ткани будут полностью сформированы.
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«Если удачно выбран период — как правило, это возраст с 20 до 35 лет, — то в большинстве случаев операция достаточно комфортна, а результат максимально предсказуем. Чуть позже, в зрелом возрасте, снижается тургор кожи, а также ее регенеративные возможности, но это не служит поводом для отказа хирурга», — сказал Тигран Алексанян.
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