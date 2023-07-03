Здоровье 03 июля 2023, 15:55 Пластический хирург Алексанян рассказал, что чаще всего пациенты жалуются на неудачную первую ринопластику

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Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, профессор, доктор медицинских наук Тигран Алексанян в разговоре с изданием «Дни.ру» рассказал, какими пластическими операциями чаще всего остаются недовольны клиенты.

По словам медика, самыми частыми жалобами пациентов является плохо проведенная ринопластика. Многие говорят, что их нос по-прежнему не дышит, а кто-то жалуется на то, что он «плывет». Хирург отметил, что такое случается, если врачом не были учтены анатомические особенности человека.

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Другие пациенты жалуются на неудачный липофилинг, когда собственный жиром заполняются «пустоты» на лице, чтобы разгладить морщины. Если врач неправильно рассчитает пропорции, то вместо молодого пациент может получить массивное, широкое и опухшее лицо.