Плановый прием пациентов вновь открыли 12 московских КТ-центров

В Москве постепенно открываются для плановых процедур учреждения здравоохранения. 12 КТ-центров, которые были переоборудованы для больных с COVID-19, снова готовы встречать пациентов. Об этом рассказала вице-мэр Анастасия Ракова.

«Все 12 КТ-центров после завершения работы с Covid-19 прошли тщательную дезинфекцию, а медицинские работники — тестирование на коронавирусную инфекцию», — приводит слова Раковой сайт мэра Москвы.

По ее словам, если будет нужно — кабинеты с аппаратами КТ и МРТ станут работать круглосуточно, но пока такой необходимости нет. Поликлиники, в которых есть эти кабинеты, тоже принимают всех пациентов.

Но есть и учреждения, которые продолжают оказывать помощь больным COVID-19 — для них круглосуточно открыто 36 амбулаторных КТ-центров. В них, помимо исследования легких, можно сделать ЭКГ, анализ крови и сдать тест на коронавирус.

Компьютерная томография легких — самый безошибочный вариант определения коронавируса, об этом ранее заявляли медики.