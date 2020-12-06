Плановую помощь больным в Москве останавливать не будут

«Мы не выводим из плановой помощи наши клиники, но те резервные госпитали, которые мы создали, мы увеличиваем их мощности. И технологические, и медицинские возможности», — сообщил он.

Он также рассказал, что в перспективе планируется вакцинировать от коронавируса шесть-семь миллионов москвичей. Сейчас в столице могут привиться медики, учителя и соцработники. На вакцинацию записались уже более пяти тысяч человек.

В Московской области раньше открылись пункты вакцинации от коронавируса. Всего подготовлено 75 точек и уже привиты 2300 человек, среди которых 1800 тысячи медицинских работников и почти 300 учителей. Медики принимают в Серпухове, Солнечногорске, Ступине, Фрязине, Химках, Чехове, Шатуре, Щелкове, Протвине, Пушкино, Раменском, Реутове, Рузе, Сергиевом Посаде и других городах.

Сделать прививку бесплатно может любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет.