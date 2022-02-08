Плановую медпомощь детям не прекратят оказывать из-за ковида

Оказание плановой первичной медико-санитарной помощи детям, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также тем, кто нуждается в проведении гемодиализа, не будет приостанавливаться на фоне пандемии. С таким сообщением выступили в пресс-службе российского Минздрава.

«В указанный период плановая медицинская помощь должна оказываться в полном объеме — этот вопрос находится на особом контроле Минздрава России», — говорится в сообщении.

Ранее правительство России утвердило новое постановление, в котором содержатся коррективы в программу обязательного медицинского страхования в стране. В документе указано, что на период пандемии коронавируса главы российских регионов могут приостанавливать плановую амбулаторную медпомощь, сообщило «РИА Новости».

Однако это касается только некоторых врачебных профилей. Возможная приостановка зависит от обстановки с коронавирусом в регионах России. В постановлении отдельно подчеркивается, что при улучшении ситуации помощь должна быть оперативно восстановлена. При этом за пациентами с хроническими заболеваниями медики должны постоянно наблюдать дистанционно.