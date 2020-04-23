Планете предсказали пик эпидемии побежденных болезней

Из-за эпидемии коронавируса временно прекратилась вакцинация от других опасных заболеваний, которые уже были побеждены. В связи с этим человечество ждут эпидемии кори и полиомиелита. Об этом предупредила Всемирная организация здравоохранения.

Сообщение опубликовано на сайте ВОЗ. С предупреждением выступил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Закрытие служб иммунизации вследствие пандемии COVID-19 чревато риском вспышек болезней, которые можно предотвратить при помощи безопасных и эффективных вакцин Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что при отказе от вакцинации эти болезни скоро вернутся. В конце 2019 года Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о ситуации с заболеваемостью в мире. Согласно их данным, почти 50% случаев заражения этой болезнью зафиксировано на Украине, Демократической Республике Конго, Либерии, Сомали и Мадагаскаре.

Корь — это очень заразное заболевание, которое может вызывать серьезные осложнения. В их числе слепота или отек мозга. Также она увеличивает риск развития кишечных заболеваний и пневмонии, что очень часто приводит к смерти пациента.

Полиомиелит — не менее опасное инфекционное заболевание. Из-за него у детей развивается паралич спинного мозга. Последняя сильная вспышка этой болезни была в Европе до 2002 года — после этого ее объявили свободной от инфекции. Однако в других странах болезнь оставалась — в 2015 году ее случаи наблюдали на Украине. Также она остается характерной для Пакистана, Нигерии и Афганистана.