Planet Today: цельнозерновые крупы полезны для похудения

Ученые из США заявили, что цельнозерновые крупы полезны для тех, кто худеет. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Planet Today.

Они провели исследование на добровольцах. Первая группа включила в рацион обработанные крупы, а вторая — необработанные. В итоге у последних состояние здоровья оказалось лучше.

Выяснилось, что цельнозерновые крупы полезны для кишечника и способствуют усвоению пищи. Кроме того, они уменьшают количество микроорганизмов, которые провоцируют воспаления.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль назвала продукты, которые необходимо включить в ежедневный рацион. Специалист подчеркнула, что для хорошего самочувствия человеку необходимо каждый день употреблять овощи. В них содержится большое количество клетчатки. Она же нормализует работу кишечника и микрофлоры, а также богаты витаминами и минеральными веществами. Кроме того, медик посоветовала разнообразить свой рацион зеленью, так как в ней содержится большое количество органического кальция и минеральных веществ.