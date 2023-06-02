Здоровье 02 июня 2023, 17:48 Planet Today: таурин и черный перец снижают риски развития заболеваний сердца

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Специалисты Университета Виктории в Австралии провели исследование и выяснили, что экстракт черного перца и таурин снижают риски развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщил сайт Planet Today.

В таурине содержится большое количество необходимых для здоровья человека аминокислот, также вещество воздействует на сосуды и снижает давление. Черный перец богат терпенами и обладает антиоксидантными свойствами.

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Как сообщило РИА ФАН, оба вещества могут лечить болезни, вызванные воспалительными процессами.