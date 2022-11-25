Здоровье 25 ноября 2022, 10:37 Planet Today: специалисты рассказали, с чем связан горький вкус брюссельской капусты

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Ученые считают, что характеристики брюссельской капусты, в том числе ее вкус, сильно изменились за последнее время. Об этом сообщило издание Planet Today.

Они объяснили, что с появлением механизированного сбора урожая требовалось, чтобы растение созревало равномерно по всему стеблю. Специалистам удалось этого достичь благодаря некоторым опытам, однако изменился вкус растения, написал «ПолитЭкперт».

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Изменения произошли из-за двух соединений: синигрина и прогоитрина. После перекрестного опыления специалисты все же добились менее горького вкуса в капусте.

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