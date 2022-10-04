Planet Today: пропуск завтрака влияет на когнитивные функции | 360°

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Planet Today: пропуск завтрака влияет на когнитивные функции

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Ученые Чжэцзянского университета заявили, что отсутствие завтрака может негативно сказаться на когнитивных способностях. Об этом сообщило издание Planet Today.

По данным РИА ФАН, такой вывод исследователи сделали, проанализировав состояние здоровья и пищевые привычки 3342 мужчин в возрасте около 62 лет. Выяснилось, что регулярный завтрак в одно и то же время улучшает когнитивные функции.

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«Это исследование неудивительно и имеет смысл, в основном потому, что оно совпадает с аналогичными исследованиями, которые предлагают те же результаты для детей, подростков и молодых людей, которые пропускают приемы пищи». — рассказал врача-диетолог Киран Кэмпбелл.

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