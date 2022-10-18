Planet Today: люди с психическими заболеваниями быстрее стареют | 360°

Здоровье 18 октября 2022, 15:49 Planet Today: люди с психическими заболеваниями быстрее стареют

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Ученые из США и Гонконга пришли к выводу, что люди с психическими заболеваниями чаще сталкиваются с преждевременным старением. Об этом сообщило издание Planet Today.

По данным ИА Nation News, в ходе исследования выяснилось, что биологический возраст негативно влияет чувство несчастья или одиночества. А вот психологическое благополучие, наоборот, омолаживает организм.

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«Мы делаем вывод, что психологическую составляющую нельзя игнорировать в исследованиях старения из-за ее существенного влияния на биологический возраст», — заключили ученые.

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