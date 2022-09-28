Planet Today: курицу перед приготовлением лучше не мыть | 360°

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Planet Today: курицу перед приготовлением лучше не мыть

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Ученые Университета химии и технологии Праги рассказали, что стоит отказаться от мытья курицы перед готовкой. Об этом сообщило издание Planet Today.

По данным сайта «ПолитЭксперт», это может спровоцировать распространение бактерий сальмонеллы на кухне.

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«Мы пришли к выводу, что мытье сырой курятины создает риск переноса патогенов и перекрестного загрязнения посредством выброса капель», — заявили ученые.

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Они добавили, что необязательно отказываться от мытья полностью. Но следует делать это под небольшим напором воды, чтобы избежать брызг.

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