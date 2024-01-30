Здоровье 30 января 2024, 14:33 Пятый канал: врачи отнесли светобоязнь и конъюнктивит к нетипичным симптомам гриппа

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Грипп, чаще всего возникающий у людей зимой, может проявляться весьма нетипичными симптомами. В период этого заболевания у некоторых появляется светобоязнь, конъюнктивит, носовые кровотечения. Об этом написал Пятый канал.

Еще одним фактором проявления гриппа могут быть расстройства желудочно-кишечного тракта. Все эти симптомы ни в коем случае нельзя игнорировать, особенно это касается тех людей, кто находится в группе риска, сообщило utro.ru.

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Проявлять осторожность следует пенсионерам, детям до пяти лет, курящим, людям с хроническими заболеваниями и онкологией, тем, кто страдает иммунодефицитом.