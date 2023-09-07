Здоровье 07 сентября 2023, 12:10 Пятый канал: вакцинация станет лучшей профилактикой надвигающейся волны гриппа

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Лучшей профилактикой простудных заболеваний и гриппа станет сезонная прививка. Поставить вакцину следует в сентябре до старта сезона ОРВИ, сообщил Пятый канал.

Поддержать здоровье в период повышенного риска простуд и гриппа помогут активный образ жизни, качественный сон и сбалансированное питание. Также развитие заболеваний можно предотвратить благодаря регулярному проветриванию помещений и тщательному мытью рук.

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Как сообщили «Дни.ру», в конце 2023 — начале 2024 годов в мире могут появиться сразу четыре новых штамма гриппа.