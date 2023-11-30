Здоровье 30 ноября 2023, 17:31 Пятый канал: хурма помогает справиться с хандрой и укрепить иммунитет

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Хурма обязательно должна быть в рационе каждого человека, который заботится о своем здоровье. Об этом сообщил Пятый канал.

Эта ягода содержил огромное количество микроэлементов, необходимых человеку. В частности, речь идет о витаминах А, С, Е, калии, магнии, антиоксидантах и пищевых волокнах. Благодаря им хурма способствует повышению настроения и укрепляет защитные функции организма, добавили «Дни.ру».

Кроме того, хурма снимает отечность и способствует выводу из организма лишней жидкости. Наконец, она нормализует работу ЖКТ.

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