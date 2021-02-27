Пятый день подряд в России число новых случаев ковида держится на одном уровне

За последние сутки в России зарегистрировали 11 534 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Такие данные привели в оперативном штабе.

Бессимптомно болезнь протекала у 11,6%, или 1332, из них.

Среднесуточный прирост в Москве составил 1825 случаев, в Санкт-Петербурге — 951. Минувшие 24 часа принесли в Московской области 558 новых случаев, в Нижегородской — 395, а в Воронежской — 296. Меньше всего новых пациентов зарегистрировано в Чукотском автономном округе — один человек.

Источник фото: телеканал «360»

За минувшие 24 часа зафиксировано 439 летальных исходов, 16 020 соотечественников выздоровели.

За все время пандемии в России зарегистрировано 4 234 720 случаев заболевания. Темп прироста — 0,27%. За весь период по стране умерли 85 743 человека, выписались из больниц — 3 799 406.

Ранее эпидемиолог заявил, что подъем уровня заболеваемости СОVID-19 возможен даже после массовой вакцинации. Такое может произойти из-за снижения со временем защитных титров антител у некоторых людей.

Масочный режим в Санкт-Петербурге пока не планируют отменять. Тем не менее в Роспотребнадзоре допускают, что улучшение эпидемической ситуации приведет к постепенному смягчению мер индивидуальной защиты.