Важное 09 июля 2023, 12:41 Пятнадцать случаев менингококковой инфекции зафиксировали в Екатеринбурге Роспотребнадзор: 15 случаев менингококковой инфекции выявили в Екатеринбурге РИА «Новости»

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В Екатеринбурге зафиксировали 15 случаев менингококковой инфекции, два из них — летальные. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

Специалисты ведомства выявили два новых случая среди работников распределительного центра Ozon, еще три — среди сотрудников ПАО «Уралхиммаш».

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«Заводчане проживали в одном хостеле с сотрудниками Ozon. По состоянию на 9 июля выявили 15 случаев менингококковой инфекции, два из которых стали летальными», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее среди работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингококковой инфекции, два человека скончались. Расследованием ситуации занялся СК по региону.

Пресс-служба Ozon сообщала «360» о вакцинации против менингита свыше 500 работников распределительных центров в Екатеринбурге.