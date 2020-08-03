Пятиэтажный медицинский центр с подземной парковкой построят в Петербурге

Пятиэтажный многофункциональный медицинский комплекс с подземной парковкой построят в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщили представители центра Smart Medical Center.

Отмечается, что объект появится на пересечении Северного и Светлановского проспектов. В целом площадь здания и окружающей его территории составит девять тысяч квадратных метров. В центре предусмотрены помещения под аптеку, центр протезирования и массажный салон, информирует ИА «Невские новости».

Один из этажей выделят под первый в городе медицинский коворкинг в рамках которого появятся кабинеты площадью от 12 квадратных метров. Еще здесь будет конференц-зал. Помимо прочего, застройщик собирается создать комплекс лучевой диагностики и большую лабораторию. Объект введут в эксплуатацию примерно через три года.