Здоровье 30 августа 2023, 18:59 Пять поликлиник достроят в Москве до конца года Загрутдинов: пять новых поликлиник достроят в Москве до конца года РИА «Новости»

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В рамках масштабного обновления медицинской инфраструктуры города до конца года в столице достроят еще пять поликлиник. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, с 2010 года уже построили 30 поликлиник, семь из них открыли в этом году.

В Москве на протяжении последних трех лет проходит масштабное обновление медицинской инфраструктуры. Одно из направлений — строительство поликлиник по единому стандарту качества и обслуживания. Рафик Загрутдинов

Загрутдинов отметил, что строительство новых поликлиник проводят по единому стандарту, согласно которому кабинеты наиболее посещаемых врачей расположили на нижних этажах, а административные помещения — на верхних. Большое внимание уделили созданию комфортных зон ожидания для пациентов и комнат отдыха для медицинского персонала.

Глава столичного департамента добавил, что сейчас в Москве находятся в стадии строительства еще восемь поликлиник по новому московскому стандарту.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии двух новых поликлиник в столице.