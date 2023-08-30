30 августа 2023, 18:59
Пять поликлиник достроят в Москве до конца года
Загрутдинов: пять новых поликлиник достроят в Москве до конца года
В рамках масштабного обновления медицинской инфраструктуры города до конца года в столице достроят еще пять поликлиник. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, с 2010 года уже построили 30 поликлиник, семь из них открыли в этом году.
В Москве на протяжении последних трех лет проходит масштабное обновление медицинской инфраструктуры. Одно из направлений — строительство поликлиник по единому стандарту качества и обслуживания.
Рафик Загрутдинов
Загрутдинов отметил, что строительство новых поликлиник проводят по единому стандарту, согласно которому кабинеты наиболее посещаемых врачей расположили на нижних этажах, а административные помещения — на верхних. Большое внимание уделили созданию комфортных зон ожидания для пациентов и комнат отдыха для медицинского персонала.
Глава столичного департамента добавил, что сейчас в Москве находятся в стадии строительства еще восемь поликлиник по новому московскому стандарту.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии двух новых поликлиник в столице.
Здравоохранение
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