Здоровье 03 мая 2023, 16:31 Пять операций на глаза провели в прямом эфире врачи Петербурга

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге в рамках ежегодной всероссийской научной конференции «Лазерная интраокулярная и рефракционная хирургия» врачи провели пять офтальмологических операций с использованием инновационного лазерного оборудования. Об этом написал «Петербургский дневник».

Участники конференции могли наблюдать за процессом в режиме онлайн. Пяти пациентам специалисты имплантировали внутриглазные искусственные хрусталики. Все операции прошли успешно, говорится в сообщении организаторов конференции.

Реклама

Как рассказал генеральный директор ФГАУ «НМИЦ „МНТК „Микрохирургия глаза“ имени академика С. Н. Федорова» Дмитрий Арсютов, именно Санкт-Петербургский филиал научно-медицинского комплекса является лидером в области технологий лазерной хирургии.