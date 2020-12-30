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    30 декабря 2020, 11:04

    Пять неочевидных симптомов рака легких назвали британские эксперты

    Артур Блянихов

    Британские специалисты перечислили пять неочевидных симптомов рака легких, передает «Царьград».

    Отмечается, что шишки или опухшие места на шее или в области подмышек могут стать одним из самых явных признаков заболевания, поскольку подобный признак свидетельствует о поражении лимфатических узлов. Эксперты также обратили внимание еще на четыре неочевидных симптома рака легких: отеки лица, отеки шеи, утолщенные концевые фаланги пальцев и боль при глотании.

    Специалисты рекомендуют при обнаружении подобных симптомов незамедлительно обращаться к врачу.