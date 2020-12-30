Пять неочевидных симптомов рака легких назвали британские эксперты

Отмечается, что шишки или опухшие места на шее или в области подмышек могут стать одним из самых явных признаков заболевания, поскольку подобный признак свидетельствует о поражении лимфатических узлов. Эксперты также обратили внимание еще на четыре неочевидных симптома рака легких: отеки лица, отеки шеи, утолщенные концевые фаланги пальцев и боль при глотании.

Специалисты рекомендуют при обнаружении подобных симптомов незамедлительно обращаться к врачу.