Пять человек заразились коронавирусом в Крыму за сутки

«За истекшие сутки пять инфицированных. Двое — это предыдущие семейные очаги. Один человек в Железнодорожной больнице находится, был с пневмонией госпитализирован, на него было обращено особое внимание, Бахчисарайский район. И два случая — Сакский район и Джанкойский район. Ситуация говорит о том, что расслабляться рано, плато еще не образовалось», — сообщил Сергей Аксенов.

По данным газеты «Новый Севастополь», всего в Республике Крым зарегистрирован 51 случай заражения. Выздоровели 23 человека. В Севастополе 18 случаев заражения. Пятерых выписали из больницы после выздоровления.