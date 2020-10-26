Пять человек с подозрением на сибирскую язву госпитализировали в Дагестане

У всех пациентов медики обнаружили кожные проявления заболевания. По предварительным данным, заражение произошло при убое и последующем разделывании крупного рогатого скота. Окончательные выводы сделают по итогам эпидемического расследования.

В министерстве разработали план по предотвращению вспышки опасного заболевания. Медики начали обход домов жителей, которые также могли заразиться. В ходе проверки выяснилось, что инфекцию могли подхватить 14 человек. Все они находятся под постоянным наблюдением специалистов. Каждый день врачи осматривают их кожу и измеряют температуру. Для профилактики потенциальным зараженным прописали антибактериальные препараты.

Обход домов жителей села продолжается. Ситуацию под свой контроль взял министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов. В минувшее воскресенье, 25 октября, он посетил госпитализированных пациентов и проверил ход лечения.

Сибирская язва — это инфекционная болезнь, которая передается от животных к человеку. В ходе интоксикации на коже появляются фурункулы, которые после перерастают в язвы. В последний раз случай заболевания сибирской язвой в Дагестане зафиксировали в октябре 2019 года.