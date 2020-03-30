Питьевую соду назвали полезной в борьбе с коронавирусной инфекцией

«Раствор гидрокарбоната натрия, то есть домашней питьевой соды замедлит действие инфекции и поможет выиграть время в лечении», — отметила Мухина.

Такие рекомендации появились на основе исследований доктора наук и биолога Ирины Ермаковой. Она стремится к тому, чтобы ее советы услышало и мировое сообщество.

По словам биолога, регулярный прием содового раствора внутрь позволит уберечь организм человека от разрушения клеток. Сода становится питанием для микроорганизма, который действует вместе с коронавирусом.

Мухина посчитала употребление минеральных вод с бикарбонатами наиболее доступным способом для защиты от заболевания или облегчения его симптомов.

Ранее специалисты Российской академии наук помогли разработать три препарата для лечения коронавирусной инфекции. Предполагается, что новые лекарства станут эффективным средством для борьбы с заражением.