Комаровский рассказал о связи питания и риска развития онкологии

Доктор Комаровский выразил мнение, что взаимосвязь питания и онкологии слишком преувеличена. Он отметил на своем канале YouTube, что некоторые виды рака вообще никак не зависят от рациона человека.

Комаровский отметил, что некоторые факторы — например, излишнее употребление алкоголя — могут провоцировать только некоторые онкологические заболевания. Но есть и доказанный факт, который можно применить к раку в целом: слишком большой вес действительно приводит к повышенным рискам. Поэтому важнее всего контролировать свои килограммы.

Среди советов по питанию, которые можно дать в целом для здоровья, Комаровский отметил несколько. Нужно употреблять достаточно клетчатки, отдавать предпочтение вареным продуктам и избегать жареных.

Комаровский добавил, что некоторые предположения пока еще не доказаны, но основаны на реальных примерах. Например, о том, что не нужно употреблять слишком много сладкой газировки. Это действительно вредно, хотя спорно влияет на развитие онкологических заболеваний.

Грамотных диет при этом опасаться не стоит. То, что голодание может повысить риски, по словам Комаровского, вообще никак не доказано. Врач призвал всегда помнить, что рак не настолько сильно связан с едой, как это принято думать, и меньше переживать на этот счет.

Врачи советуют обращать больше внимания на нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. Например, на вздутие, отрыжку, изжогу. Медики считают, что все это может быть предвестником предракового состояния, и очень важно вовремя обратиться к врачу.