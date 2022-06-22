Эндокринолог Павлова посоветовала пить воду по утрам

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что стакан теплой воды по утрам положительно влияет на организм. Об этом сообщил телеканал «Доктор Питер».

По данным телеканала «Царьград», врач пояснила, что это следует делать ежедневно. При этом вода не должна быть комнатной температуры. Она должна соответствовать температуре тела, чтобы улучшить циркуляцию желчи. Это полезно для пищеварения и хорошего настроения, так как желчь способствует выработке эндорфинов.

«Влияет она и на иммунитет человека, ведь говорят, что кишечник — главный иммунный орган. Без притока желчи все это перестает работать», — заключила Павлова.