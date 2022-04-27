Врач Павлова посоветовала не пить кофе по утрам

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что кофе по утрам может провоцировать сонливость. Об этом сообщило ИА Nation News.

Она отметила, что многие употребляют этот напиток из-за усталости по утрам. Врач уточнила, что она может указывать на проблемы со здоровьем, поэтому лучше бороться с ней другими способами.

«Возможно, вам нужны медикаменты для восстановления нервной системы — противотревожные или антидепрессанты», — пояснила врач.

Она добавила, что кофе лучше пить после обеда.