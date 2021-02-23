Ученые назвали опасную для иммунитета пищевую привычку

Ученые выяснили, что употребление больших доз фруктозы может препятствовать правильному функционированию иммунной системы. Они провели исследование на организмах мышах. Результаты опубликовали в журнале Nature.

Исследование провели специалисты из Университета Суонси, Бристольского университета и Института Фрэнсиса Крика в Лондоне. Они проанализировали, какое влияние оказывает фруктоза на организмы мышей и выяснили, что она перепрограммирует клеточные метаболические пути грызунов.

Это способствует глутаминолизу и окислительному метаболизму: речь идет про процессы, активация которых приводит к повышению уровня воспалительных цитокинов. Ученые сошлись на том, что чрезмерное количество фруктозы в организме вызывает воспалительные реакции иммунной системы. Из-за них происходит повреждение клеток и тканей, а также нарушается работа различных систем организма и внутренних органов.

Исследователи напомнили, что фруктозу обычно используют в сладких напитках, полуфабрикатах и кондитерских изделиях. Кроме того, ее широко применяют для производства других продуктов питания. При чрезмерном употреблении она увеличивает риск развития диабета второго типа, ожирения и неалкогольной жировой болезни печени.