24 января 2024, 15:45
Пищевой технолог Румянцева рассказала, что лук является источником кверцетина — борца с риновирусами
В состав лука входит природный источник кверцетина — биофлавоноид, показавший потенциал для подавления риновирусов. Обычно именно риновирусы и являются основными причинами простуды. Об этом изданию Life рассказала пищевой технолог Людмила Румянцева.
Своими антипростудными свойствами славится и чеснок. В его составе есть аллицин— соединение, которое несет антибактериальный и противовирусный эффект.
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Считается, что куриный бульон не только помогает разжижать слизь при простуде, но и облегчить симптомы благодаря противовоспалительному действию. А морковь, сладкий картофель и тыква полны бета-каротином, добавила Румянцева.
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