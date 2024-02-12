Здоровье 12 февраля 2024, 11:28 Пищевой эксперт Малоземов заявил, что польза сухофруктов для здоровья сильно преувеличена

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Сухофрукты гораздо менее полезны для здоровья, чем принято считать. Об этом радио Sputnik рассказал автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов.

Он объяснил, что многие люди заблуждаются, думая, что можно без вреда заменить кондитерские изделия сухофруктами. На самом же деле они очень калорийны и содержат огромное количество натурального сахара, который сохраняется в них при сушке и содержится в концентрированном виде. Попадая в организм человека, он воздействует на гормоны поджелудочной железы и провоцирует инсулиновый всплеск.

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«Этот инсулиновый всплеск творит большинство бед, связанных с сахаром: формирует и метаболический синдром, и ожирение, и даже предрасполагает к раннему развитию сахарного диабета. Поэтому сухофруктами злоупотреблять ни в коем случае не надо», — подчеркнул эксперт.

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